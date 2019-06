Il futuro di Sandro Tonali è ancora tutto da scrivere. Oggi il presidente del Brescia Massimo Cellino è intervenuto ai microfoni di TMW e si è soffermato anche sul giovane centrocampista azzurro, cercato da diversi club italiani e stranieri, tra cui la Roma: “Offerte per il giocatore non me ne sono arrivate. I soldi non giocano. Vendere Tonali ora per poi tenerlo in prestito a Brescia? Le cavolate le ho già fatte”.