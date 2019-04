Atalanta, Percassi blinda Gasperini: “Resterà a Bergamo insieme agli uomini migliori”

Il sogno Atalanta continua. Dopo la conquista della finale di Coppa Italia, a portata di mano ora c’è il quarto posto, che significherebbe una clamorosa qualificazione in Champions. Il presidente Percassi però continua a volare basso: “Il nostro obiettivo sarà sempre la salvezza” riporta Gazzetta.it. E per gli artefici della stagione il futuro è chiaro: “L’ho ripetuto tante volte, Gasperini non andrà via. Stesso discorso per i nostri uomini migliori, Zapata compreso. Il nostro futuro passa da loro. Il mister ha fatto e sta facendo un lavoro super. Bravo lui, i calciatori e la dirigenza per aver scelto dei veri gioielli”.