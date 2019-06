Ali Koc (Pres. Fenerbahce): “Abbiamo bisogno di leader come Kolarov”

“Kolarov? Abbiamo bisogno di calciatori come lui”. Il messaggio, forte e chiaro, arriva direttamente dal presidente del Fenerbahce Ali Koc, che ha parlato di mercato a margine dell’assemblea societaria degli azionisti del club turco: “La nostra squadra ha bisogno di un mix tra giocatori giovani e giocatori di esperienza. L’assenza di leader in campo è stato uno dei nostri difetti lo scorso anno e un calciatore come Kolarov farebbe al caso nostro. Abbiamo bisogno di gente come lui”.

Nei giorni scorsi dalla Turchia è rimbalzata la voce di un possibile accordo tra il club di Istanbul e il terzino serbo, con la Roma in attesa di capire che squadra mettere a disposizione di Fonseca: i giallorossi vorrebbero monetizzare la cessione dell’ex City, ma la necessità di tagliare il monte ingaggi potrebbe facilitare la trattativa con i gialloneri.