Ag. Vavro: “È interessato all’Italia, vuole fare un passo avanti in carriera”

La rivoluzione in casa Roma è pronta partire. Tra i tanti nomi fatti per la difesa giallorossa del prossimo anno, c’è anche quello di Denis Vavro, difensore slovacco del Copenaghen. Oggi il suo procuratore Martin Petras è intervenuto ai microfoni di sport.sk per parlare del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni: “Vavro è interessato all’Italia. I club di cui si è parlato (Atalanta e Samp oltre alla Roma, ndc) lo hanno seguito in diverse partite e pensiamo che sia arrivato il momento di fare un passo in avanti. Comunque non piace solo in Italia. Richiesta di 12 milioni? Sì, è un importo realistico“.