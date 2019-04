Roma-Cagliari, il web rossoblù: “Giochiamo senza paura. Cragno? Vale 100 milioni”

“Siamo salvi, adesso onoriamo il campionato con una bella vittoria”. Sospiro di sollievo e nuove ambizioni, per il web rossoblù la trasferta all’Olimpico arriva in un momento in cui nessuno vuole rilassarsi: “Sono convinto che in queste ultime gare non ci saranno dubbi sull’impegno dei ragazzi”. Il punto di riferimento è l’orgoglio del Chievo, capace di vincere contro la Lazio nonostante la retrocessione matematica: “Raggiungere la salvezza non vuol dire smettere di giocare, anzi. Contro i giallorossi dobbiamo scendere in campo senza paura, proprio come hanno fatto i veronesi sabato scorso”.

Di fronte ecco la Roma in piena rincorsa per la Champions, un’avversaria difficile da decifrare e, quindi, da affrontare: “I giallorossi potrebbero avere più motivazioni, ma noi non abbiamo niente da perdere, per questo uscirà fuori una partita di grande orgoglio”. Tranquillità in classifica che prova a conciliarsi con il desiderio di vincere contro una big: “Voglio tanto bene a Ranieri, ma per i giallorossi questo è il momento peggiore per incontrare il Cagliari. Facciamogli uno scherzo”.

Inevitabile parlare di mercato, con il nome di Cragno al centro degli intrecci tra le due società: “Il prossimo sarà l’anno del nostro centenario, perché non tenere tutti i giocatori più forti e provare a giocare per l’Europa?”. Domanda retorica che attinge dai sogni, ma la realtà mette in evidenza il fascino di un salto in avanti nella carriera del portiere: “È uno dei più forti in Italia, è giusto che punti ad andare in una piazza più importante . Ma è altrettanto giusto che venga pagato tanto, se Donnarumma era valutato 100 milioni, Cragno secondo me ne vale altrettanti”.