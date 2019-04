Pisacane: “Pastore un grande giocatore, cercheremo di portare via punti”

Il Cagliari si è defilato definitivamente dalla lotta retrocessione. All’Olimpico arriva senza ansie di punti ma vogliosa di fare uno sgambetto alla Roma. A pochi istanti dall’inizio del match ha parlato Pisacane. Ecco le sue parole.

PISACANE A SKY

Quali sono le vostre motivazioni?

La matematica non c’è ancora, ma noi cerchiamo e vogliamo arrivare più in alto possibile.

Ti ha sorpreso che la Roma schieri Pastore?

No, è un grandissimo giocatore come altri elementi. Indipendentemente da chi gioca dobbiamo fare quello che abbiamo preparato per portare a casa qualche punto.

Come si prepara una partita contro Dzeko?

In Serie A tutti gli attaccanti sono da temere. Io non sottovaluto nulla, poi ci sono dei campioni come Dzeko che tutta la squadra cercherà di fermare.