Coppa Italia, il Cagliari agli ottavi. Parla Pisacane: “Ora tre match importanti”

Il Cagliari, prossimo avversario della Roma in campionato, approda agli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al 2-1 sul Chievo. Protagonista del match Pisacane che parla così ai microfoni di Rai Sport: “La mia esultanza? Ho dedicato il gol a Castro, un nostro compagno di squadra a cui piace suonare. Non era per fare polemica con il pubblico di Verona, ci mancherebbe. In questo momento Castro sta soffrendo e con un piccolo gesto cerchiamo di stargli vicino. Sono contento soprattutto per la nostra vittoria, poi e’ normale che a livello individuale fa piacere segnare – ha dichiarato il difensore dei rossoblu’ a pochi giorni dalla sfida con la Roma – Ora pensiamo al campionato, abbiamo un trittico di partite molto importanti ma siamo sul pezzo. Sono convinto che alla fine faremo bene”.