Cagliari, primo giorno di allenamento: palestra e lavoro sul campo, differenziato per Klavan

Il Cagliari è tornato ad allenarsi dopo i giorni di riposo concessi da Maran per la Pasqua. I sardi, reduci dal successo sul Frosinone targato Joao Pedro, hanno iniziato a preparare la sfida dell’Olimpico in programma sabato alle 18 contro la Roma.

Come riporta il club, la seduta è iniziata in palestra con una serie di lavori individuali. Poi sul campo per dedicarsi al lavoro con la palla: esercitazioni tecniche e in chiusura partita a campo ridotto. Lucas Castro si è allenato parzialmente con la squadra; Fabrizio Cacciatore ha svolto un lavoro personalizzato. Differenziato per Ragnar Klavan: il difensore, uscito nel secondo tempo della partita col Frosinone per un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro, si è sottoposto in mattinata ai primi accertamenti: gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di lieve entità del legamento collaterale mediale. Le sue condizioni verranno monitorare giorno per giorno dallo staff sanitario.