Cagliari, Maran: “Con la vittoria di oggi siamo salvi. Klavan da valutare per la Roma”

Il Cagliari supera 1-0 il Frosinone e si tira fuori definitivamente dalla lotta retrocessione. Raggiungere quota 40 punti rende più sereno anche il tecnico Rolando Maran, anche in vista della partita di sabato prossimo contro la Roma: “Virtualmente si può parlare di un discorso chiuso – ha detto in conferenza stampa alla Sardegna Arena -. Siamo felici di arrivare alla quota salvezza alla sestultima con merito, dopo aver attraversato periodo difficili. Oggi festeggiamo un risultato ottenuto con sacrifici e che ci porta in alto in classifica in una posizione tranquilla. Riuscire a crescere durante tutta la stagione e arrivare a questo punto è motivo di soddisfazione per la società e i ragazzi che hanno lavorato tutto l’anno. Non avrei firmato in estate per questo risultato perché non mi piace precludermi i sogni ma ora comunque sono molto felice”. Poi una nota sulle condizioni del difensore Klavan, che ha lasciato il campo dopo un’ora per un problema al ginocchio: “Ha sentito dolore dopo un contrasto, lo valuteremo”.